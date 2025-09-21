Visite du Salon consulaire de la Mairie Hôtel de ville de Rumilly Rumilly

Visite du Salon consulaire de la Mairie Hôtel de ville de Rumilly Rumilly dimanche 21 septembre 2025.

Visite du Salon consulaire de la Mairie Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Salon consulaire, grande salle, salle des mariages… D’où vient cette dénomination ? Quand cette salle a-t-elle été ornée de ses peintures, dans quel but ?

La visite de cette salle emblématique de la mairie sera l’occasion de relire l’histoire de la ville, de retrouver les peintures de Théodore Levigne, de comprendre les allégories, de prendre le temps de regarder ce patrimoine qui appartient à tous et qui fait sens dans l’histoire de la Commune depuis 1860.

Hôtel de ville de Rumilly place de l’hotel de ville 74150 Rumilly Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Salon consulaire, grande salle, salle des mariages… D’où vient cette dénomination ? Quand cette salle a-t-elle été ornée de ses peintures, dans quel but ?

© Musée de Rumilly