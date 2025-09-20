Visite du salon et de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie Chambéry

Visite du salon et de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Visite du salon et de la bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie 20 et 21 septembre Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’Académie de Savoie a été fondée en 1820 par quatre personnalités chambériennes, le général comte de Mouxy de Loche, le chanoine Alexis Billiet, futur cardinal-archevêque de Chambéry, le professeur et historien Georges-Marie Raymond et le sénateur comte Xavier de Vignet, époux de Césarine de Lamartine, sœur du poète.

En 1827, le roi de Sardaigne Charles-Félix la reconnait sous la dénomination de« Société Royale académique». Son successeur, le roi Charles-Albert, la met au rang de l’Académie de Turin en 1848 en la dénommant « Académie Royale de Savoie ».

Après la réunion de la Savoie à la France, l’empereur Napoléon Ill la confirme dans ses privilèges et la dénomme «Académie Impériale de Savoie» par un décret du 14 juillet 1860.

Après la chute de l’Empire, elle prend le nom d’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, nom qu’elle a conservé jusqu’à ce jour.

L’Académie est logée depuis 1874 au Château des Ducs de Savoie par le Conseil départemental de la Savoie. Elle tient des séances tous les mois où sont présentées des communications sur des sujets variés, histoire, politique, arts, sciences, patrimoine, … Elle est également engagée dans des actions patrimoniales : après avoir été à l’initiative de la restauration du rideau de scène du théâtre Charles Dullin, elle a lancé une souscription pour la rénovation du Grand salon du même théâtre.

Pendant les Journées du Patrimoine, la visite de son salon et de sa bibliothèque est libre. Quelques ouvrages anciens remarquables sont présentés. Son histoire et son organisation actuelle peuvent également être évoqués avec les visiteurs interessés.

https://www.academiesavoie.org

Académie des sciences, belles lettres et arts de savoie Château des Ducs de Savoie, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479841753 http://academiesavoie.org [{« link »: « https://www.academiesavoie.org »}] Local de l’Académie de Savoie comprenant une salle de réunion et une bibliothèque. Présence de portraits de membres : Cardinal Billiet, Georges-Marie Raymond, Ducis etc..; Sculptures offertes à l’académie. Masques mortuaires de trois membres. Bibliothèque avec plafond du XVI° siècle. Nombreux ouvrages et documents portant sur la Savoie. Porte de la Herse -Château de Chambéry

L’Académie de Savoie a été fondée en 1820 par quatre personnalités chambériennes, le général comte de Mouxy de Loche, le chanoine Alexis Billiet, futur cardinal-archevêque de Chambéry, le professeur …

© Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie