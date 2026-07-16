Visite du sanctuaire de Notre-Dame de Saussens, Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens, Saussens

Informations pratiques

Visite du sanctuaire de Notre-Dame de Saussens 19 et 20 septembre Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée de l’église présentant les restaurations terminées.

Le sanctuaire divisé en deux lieux : l’église Sainte-Marie et la fontaine miraculeuse du vallon de Isoule. Dans l’église se trouvent 6 statues et 2 fresques murales (Vialaret) du chœur restaurées. Autour de la fontaine se déploie un culte de lieu de miracle grâce à son eau purifiante, et un lieu de méditation (restauration en cours pour 2024 ! ).

De même le porche a lui aussi était restauré (peinture et plafond), ainsi que les dépendances arrière, ainsi que les vitraux, les peintures boiseries, les accès à la tribune et dernièrement le mur principal de l’église

La restauration de la Fontaine Miraculeuse du vallon de Isoule est terminée. Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine attirent de nouveaux visiteurs. Les concerts de Notre-Dame de Saussens ont permis d’accueillir des artistes de grande qualité, notamment des musiciens de l’Orchestre national du Capitole, des ensembles vocaux et des formations classiques. Beaucoup de spectateurs découvrent alors Saussens pour la première fois. Ils viennent pour un concert ; ils repartent avec le souvenir d’un lieu.

La Fontaine Notre-Dame, dont la tradition remonte au moins au XIVe siècle, incarne à elle seule cette profondeur. Selon la légende, un soldat blessé aurait été guéri après qu’une noble dame tenant un enfant lui eut indiqué la source. Depuis, des générations sont venues y chercher espérance, protection ou réconfort.

Restaurer cette fontaine, c’était donc bien davantage que refaire un ouvrage ancien : c’était rendre sa voix à un lieu de mémoire.

Saussens ne prétend pas posséder le plus grand monument de Haute-Garonne. Mais elle porte un exemple précieux : celui d’un patrimoine modeste en apparence, profondément enraciné, sauvé par la mobilisation collective, puis transformé en lieu de culture, de rencontre et de transmission.

Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens Le Bourg, 31460 Saussens Saussens 31460 Haute-Garonne Occitanie 06 16 45 77 78 http://www.notredamedesaussens.fr Ce sanctuaire divisé en deux lieux : l’église Sainte-Marie et la fontaine miraculeuse du vallon de Isoule. Dans l’église se trouvent 6 statues et 2 fresques murales du chœur restaurées. Autour de la fontaine se déploie un culte de lieu de miracle grâce à son eau purifiante, et un lieu de méditation. Tous accès.

Profitez d’une visite guidée de l’église présentant les restaurations terminées.

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