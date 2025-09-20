Visite du sémaphore de Barfleur Gatteville-le-Phare

Visite du sémaphore de Barfleur Gatteville-le-Phare samedi 20 septembre 2025.

27 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille par groupe de 5 à 6 personnes.

Le personnel se réserve le droit d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles. .

