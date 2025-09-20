Visite du sémaphore de Barfleur Gatteville-le-Phare
Visite du sémaphore de Barfleur
27 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille par groupe de 5 à 6 personnes.
Le personnel se réserve le droit d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles. .
27 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 2 33 92 48 69
