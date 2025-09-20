Visite du sémaphore de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages

Visite du sémaphore de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages samedi 20 septembre 2025.

Stread Vras Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir le sémaphore de Brignogan, l’un des 25 sémaphores qui surveille le littoral Atlantique.

Ouvert de manière exceptionnelle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous en apprendrez plus sur son architecture mais surtout sur son rôle et son fonctionnement. Construit en 1980 pour remplacer le sémaphore de l’Aber Wrac’h qui avait un panorama de surveillance trop limité, sa situation permet de couvrir l’horizon de Portsall à l’île de Batz. Grimpez en haut de sa tour de 15 m surplombant la Côte des Légendes et découvrez le métier de ceux qui y veillent en permanence pour la sécurité de tous.

Visites toutes les 30 minutes. Sur réservation ouverture le 8 septembre ! .

Stread Vras Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

