Visite du sémaphore de la Hague Sémaphore La Hague

Sémaphore Auderville La Hague Manche

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille par groupe de 5 à 6 personnes.

Le personnel se réserve le droit d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles. .

Sémaphore Auderville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 92 48 69

