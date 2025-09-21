Visite du Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux

Les personnes à mobilité réduite ne pourront pas être admises compte tenu de la configuration des lieux (50 marches à gravir).Pièce d’identité à présenter. Les sacs pourront être vérifiés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T09:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Sémaphore de Saint-Quay-Portrieux vous ouvre ses portes le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025 pour une visite de 45 minutes !

