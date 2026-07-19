Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite du Sémaphore Journée du patrimoine

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rencontrez les guetteurs du Sémaphore et découvrez leur zone d’observation.

Réservation à l’Office de Tourisme.

Présentation obligatoire de la carte d’identité. .

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Visite du Sémaphore Journée du patrimoine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec