UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perros-Guirec

Visite du Sémaphore Journée du patrimoine Perros-Guirec

dimanche 20 septembre 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Boulevard du Sémaphore
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Visite du Sémaphore Journée du patrimoine

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Rencontrez les guetteurs du Sémaphore et découvrez leur zone d’observation.
Réservation à l’Office de Tourisme.
Présentation obligatoire de la carte d’identité.   .

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite du Sémaphore Journée du patrimoine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)