Visite du Séminaire de Saint-Sulpice Séminaire de Saint-Sulpice Issy-les-Moulineaux

Visite du Séminaire de Saint-Sulpice Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Séminaire de Saint-Sulpice Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visites guidées comprenant exceptionnellement la visite de la chapelle de Lorette. Ces visites sont suivies ou précédées d’un concert d’orgue dans la Grande chapelle.

Séminaire de Saint-Sulpice 33 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com [{« type »: « phone », « value »: « 0141238700 »}] Cette ancienne propriété de la Reine Margot a conservé du XVIIe siècle un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. Au XIXe siècle, puis en 1900 avec la grande chapelle, d’autres bâtiments sont venus compléter ce remarquable ensemble. Aujourd’hui, elle abrite un séminaire, lieu de formation de futurs prêtres catholiques. M12 Mairie d’Issy ou Corentin Celton

Visite commentée

