VISITE DU SENTIER DE PRINTEMPS ET RUCHE Montaigut-sur-Save
VISITE DU SENTIER DE PRINTEMPS ET RUCHE Montaigut-sur-Save dimanche 3 mai 2026.
VISITE DU SENTIER DE PRINTEMPS ET RUCHE
BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le rendez-vous incontournable des familles revient à la Base de Loisirs de Bouconne !
Au programme Visite du sentier de printemps et ruche.
Envie de partager une activité ludique, sûre et moderne avec petits et grands ?
Une sortie nature pour petits et grands, à la découverte de la forêt et du monde des abeilles, à la Base de Loisirs de Bouconne.
Les inscriptions sont ouvertes !
Cette activité convient aux enfants à partir de 3 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Le nombre de places étant limité, n’attendez pas pour réserver, contactez la Base de Loisirs pour valider votre inscription et celle de votre tribu. 0 .
BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr
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English :
The not-to-be-missed family event returns to Base de Loisirs de Bouconne!
On the program: visit the spring trail and beehive.
L’événement VISITE DU SENTIER DE PRINTEMPS ET RUCHE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE