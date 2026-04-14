Visite du sentier des Orchidées, Sentier botanique des orchidées, Aillon-le-Jeune

Visite du sentier des Orchidées 6 et 7 juin Sentier botanique des orchidées Savoie

Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La diversité des biotopes du Massif des Bauges est favorable au développement d’une grande variété d’orchidées sauvages. Pelouses sèches, zones humides recèlent d’une quarantaine d’espèces d’Ophrys, Orchis, Sabots de Vénus, Céphalanthère. Cueillette interdite !

Le sentier permet de découvrir une multitude d’autres plantes sauvages et aussi arbres et arbustes des versants secs de montagne.

Des panneaux d’information sont à la disposition des visiteurs pour faciliter l’identification des plantes.

Ouvert toute l’année.

Sentier botanique des orchidées Crévibert, 73340 Aillon-le-Jeune, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aillon-le-Jeune 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 60 72 http://www.lesaillons.com Sentier botanique riche de 40 espèces d’orchidées sauvages. Ouvert toute l’année.

La diversité des biotopes du Massif des Bauges est favorable au développement d’une grande variété d’orchidées sauvages. Pelouses sèches, zones humides recèlent d’une quarantaine d’espèces d’Ophrys, …

© Mairie d’Aillon le Jeune