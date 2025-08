Visite du sentier des peintres de l’impressionnisme Langensoultzbach

Visite du sentier des peintres de l’impressionnisme

16 rue des Cerfs Langensoultzbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 16:00:00

fin : 2025-08-13 17:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27 2025-09-24

Venez découvrir cette maison rénovée et originale avec des fresques murales composées de pastiches d’œuvres d’arts des plus grands peintres du 19e et 20e siècles. Une centaine de reproduction des peintres impressionnistes jusqu’à l’art moderne. 0 .

16 rue des Cerfs Langensoultzbach 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 69 59 16 riehl.67@orange.fr

English :

Come and discover this renovated and original house with murals composed of pastiches of works of art of the greatest painters of the 19th and 20th centuries.

German :

Entdecken Sie dieses renovierte und originelle Haus mit Wandmalereien, die aus Pastiches von Kunstwerken der größten Maler des 19. und 20. Jahrhunderts bestehen.

Italiano :

Venite a scoprire questa casa ristrutturata e originale con murales composti da pastiche di opere d’arte dei più grandi pittori del XIX e XX secolo.

Espanol :

Venga a descubrir esta casa renovada y original con murales compuestos por pastiches de obras de arte de los más grandes pintores de los siglos XIX y XX.

