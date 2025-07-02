Visite du Sentier des résiniers Route de la plage Biscarrosse
Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-02
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-22 2025-10-29
Les résiniers de l’association font revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Ils accueillent sur réservation préalable lieu dit Cugnes à Biscarrosse Plage tous ceux qui souhaitent découvrir la forêt et l’exploitation de la résine. Véritables passionnés, ces Landais ont souhaité vous faire partager leur amour de cette histoire à travers une reconstitution fidèle et ludique de ce que fût le métier de résinier.
Les visites ont lieu le mercredi.
Durée de la visite: 2 h
Sur réservation obligatoire billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis en Born .
