Visite du Sentier des résiniers Route de la plage Biscarrosse

Visite du Sentier des résiniers Route de la plage Biscarrosse mercredi 2 juillet 2025.

Visite du Sentier des résiniers

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-22 2025-10-29

Les résiniers de l’association font revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Ils accueillent sur réservation préalable lieu dit Cugnes à Biscarrosse Plage tous ceux qui souhaitent découvrir la forêt et l’exploitation de la résine. Véritables passionnés, ces Landais ont souhaité vous faire partager leur amour de cette histoire à travers une reconstitution fidèle et ludique de ce que fût le métier de résinier.

Les visites ont lieu le mercredi.

Durée de la visite: 2 h

Sur réservation obligatoire billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis en Born .

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Visite du Sentier des résiniers

German : Visite du Sentier des résiniers

Italiano :

Espanol : Visite du Sentier des résiniers

L’événement Visite du Sentier des résiniers Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grands Lacs