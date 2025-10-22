Visite du Sentier des résiniers visite spéciale vacances de la Toussaint Route de la plage Biscarrosse

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes
Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

Les résiniers de l’association font revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Ils accueillent sur réservation préalable lieu dit Cugnes à Biscarrosse Plage tous ceux qui souhaitent découvrir la forêt et l’exploitation de la résine. Véritables passionnés, ces Landais ont souhaité vous faire partager leur amour de cette histoire à travers une reconstitution fidèle et ludique de ce que fût le métier de résinier.

À l’occasion des vacances de la Toussaint, sur la visite du 22 et 29 octobre, les enfants pourront fabriquer des balais de sorcier(e)s.

Durée de la visite: 2 h

Sur réservation obligatoire billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis en Born .

