Informations pratiques

Biscarrosse

Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:30:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Les résiniers de l’association font revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Ils accueillent sur réservation préalable lieu dit Cugnes à Biscarrosse Plage tous ceux qui souhaitent découvrir la forêt et l’exploitation de la résine. Véritables passionnés, ces Landais ont souhaité vous faire partager leur amour de cette histoire à travers une reconstitution fidèle et ludique de ce que fût le métier de résinier.

À l’occasion des vacances de la Toussaint, sur la visite du 21 et 28 octobre, les enfants pourront fabriquer des balais de sorcier(e)s.

Durée de la visite: 2 h

Sur réservation obligatoire : billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis en Born .

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint

L’événement Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs