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Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint Route de la plage Biscarrosse

mercredi 21 octobre 2026 · Route de la plage · Biscarrosse

Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint Route de la plage Biscarrosse

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Route de la plage
Adresse
Aire de pique-nique de Cugnes
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif

Biscarrosse

Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

Les résiniers de l’association font revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Ils accueillent sur réservation préalable lieu dit Cugnes à Biscarrosse Plage tous ceux qui souhaitent découvrir la forêt et l’exploitation de la résine. Véritables passionnés, ces Landais ont souhaité vous faire partager leur amour de cette histoire à travers une reconstitution fidèle et ludique de ce que fût le métier de résinier.

À l’occasion des vacances de la Toussaint, sur la visite du 21 et 28 octobre, les enfants pourront fabriquer des balais de sorcier(e)s.

Durée de la visite: 2 h

Sur réservation obligatoire : billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis en Born   .

Route de la plage Aire de pique-nique de Cugnes Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint

L’événement Visite du Sentier des résiniers : visite spéciale vacances de la Toussaint Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs

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