Visite du Service Historique de la Défense Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Toulon

Visite du Service Historique de la Défense 20 et 21 septembre Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Var

Visite gratuite et libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Portes ouvertes les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h00 à 18h00 avec expositions en salle de lecture et salle d’exposition « L’écologie et la marine nationale : la protection des mers » et « Les trésors du SHD ». Table généalogique, films et documentaires.

Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Passage de la Corderie 83000 Toulon Toulon 83000 Centre Ville Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 22 42 08 13 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Bibliothèque et services d'archives de la Marine Situé en face de la Place d'Armes (parking sous-terrain)

Service historique de la Défense