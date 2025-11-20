Visite du showroom de la cimenterie Eqiom Lumbres – Agence LONGUENESSE Lumbres

Visite du showroom de la cimenterie Eqiom Jeudi 20 novembre, 13h15 Lumbres – Agence LONGUENESSE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:15:00+01:00 – 2025-11-20T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:15:00+01:00 – 2025-11-20T15:30:00+01:00

Venez découvrir l’univers de la cimenterie EQIOM à travers une visite immersive de son showroom ! Pourquoi visiter le showroom ? Vous allez être au coeur de leur savoir-faire, vous allez découvrir les processus de fabrication ainsi que les applications diversifiées des produits. Grâce à des démonstrations et maquettes, vous allez comprendre les méthodes de production et les usages variés du ciment dans les projets de construction.

Départ en bus de l’agence France travail de Longuenesse à 14h15

Lumbres – Agence LONGUENESSE 62380 Lumbres Lumbres 62380 Pas-de-Calais Hauts-de-France

