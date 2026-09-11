Informations pratiques

Tréguier

Visite du showroom du tapissier décorateur David Ollivier

35 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29

À Tréguier, pousser les portes de cet atelier, c’est découvrir un atelier-showroom regorgeant de sièges, canapés, tissus… Ici David Ollivier vous dévoile les secrets de fabrication et de restauration de meubles à partir de bois brut et de façon traditionnelle. .

35 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite du showroom du tapissier décorateur David Ollivier Tréguier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose