Visite du showroom du tapissier décorateur David Ollivier Tréguier
mardi 20 octobre 2026 · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Visite du showroom du tapissier décorateur David Ollivier
35 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 11:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29
À Tréguier, pousser les portes de cet atelier, c’est découvrir un atelier-showroom regorgeant de sièges, canapés, tissus… Ici David Ollivier vous dévoile les secrets de fabrication et de restauration de meubles à partir de bois brut et de façon traditionnelle. .
35 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite du showroom du tapissier décorateur David Ollivier Tréguier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Tréguier (Côtes-d'Armor)
- Les 20 ans de la Brasserie Philomenn ! Parc Sainte Catherine Tréguier 11 septembre 2026
- La maison Ernest Renan Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier 19 septembre 2026
- La Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville et le bureau du Maire Hôtel de ville Tréguier 19 septembre 2026
- Lectures publiques à la Maison Ernest Renan Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier 19 septembre 2026
- Les lectures publiques, Maison Ernest Renan, Tréguier 19 septembre 2026