Visite du siège national de la LPO France Fonderies Royales Rochefort

Visite du siège national de la LPO France 20 et 21 septembre Fonderies Royales Charente-Maritime

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites guidées (places limitées à 30 personnes par groupe).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la LPO vous invite à découvrir son siège national, installé dans les Fonderies Royales : un monument emblématique, souvent méconnu, du grand arsenal voulu par Louis XIV, et pourtant essentiel au patrimoine militaire de Rochefort.

Rendez-vous samedi 20 et dimanche 21 septembre au 1 rue Toufaire, de 13h30h à 17h30, pour explorer l’histoire des anciennes Fonderies et les missions de la LPO.

Visites guidées (durée : 1h) sur réservation le samedi 20 septembre à 14h et 16h

Une équipe de la LPO vous accueillera tout au long du week-end, et vous pourrez découvrir l’exposition “Un Océan sous Pression”, spécialement installée pour l’occasion. Cette exposition met en lumière les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine et rappelle que chacun peut agir pour sa protection, que l’on vive en bord de mer, en plaine ou en montagne.

Contact : lpo@lpo.fr et inscription aux visites guidées auprès d’espace nature au 05 46 82 12 44

Le siège de la LPO France est installé depuis 2009 dans les anciennes Fonderies Royales : un monument emblématique, souvent méconnu, du grand arsenal voulu par Louis XIV, et pourtant essentiel au patrimoine militaire de la ville de Rochefort. Parking à proximité

Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite dans la cour intérieure accessible au 8/10 Rue du docteur Pujos

