Visite du site archéologique de la fontaine de Loulié Fontaine de Loulié Saint-Denis-lès-Martel

Visite du site archéologique de la fontaine de Loulié 20 et 21 septembre Fontaine de Loulié Lot

Sans réservation. Informations sur le site : www.uxellodonum.com / Les Amis de l’Uxellodunum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Site archéologique de la fontaine de Loulié

Découvrez les points clés commentés, puis explorez le site en autonomie et à votre rythme.

Ce lieu présente un intérêt archéologique et historique majeur : il est identifié comme le point final de la résistance de la Gaule face aux troupes de Jules César en 51 av. J.-C..

Les fouilles récentes, menées sur un site déjà exploré au XIXᵉ siècle grâce à des subventions de Napoléon III, ont révélé :

Des vestiges de tranchées creusées par les légions romaines pour assécher la source alimentant les résistants de l’oppidum

Divers armements témoignant des affrontements

Fontaine de Loulié 46600 Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie Le site archéologique de la fontaine de Loulié est lié à Uxellodunum, que les historiens situent au Puy d’Issolud, dans le Lot, près de ce village et de Saint-Denis-lès-Martel. Ce lieu a été le théâtre de la dernière grande bataille de la guerre des Gaules.

Des fouilles, autorisées par le service régional de l’archéologie, ont été entreprises sur le site du Puy d’Issolud à partir de 1997 et se sont étendues pendant 9 années à la fontaine de Loulié. Ces fouilles ont confirmé les découvertes du XIXe siècle et des années 1920 et 1930. Elles ont permis de mettre au jour un nombre considérable d’armes romaines et de matériels typiques de la période de la guerre des Gaules, tels que des traits de catapultes, des flèches à barbelures et des clous de sandales.

© PAH Cauvaldor