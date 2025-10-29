Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide PréhistoSite Brassempouy

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Profitez de l’une des dernières visite de l’année au site archéologique des grottes du Pape. En compagnie d’un(e) guide, partez à la découverte de ce site occupé durant plus de 30 000 ans. Rendez-vous à l’accueil du PréhistoSite puis suivez le guide en voiture jusqu’aux jusqu’aux grottes.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Votre billet vous donne également accès aux visites du musée et à l’ArchéoParc avec les animations de feu, silex et chasse préhistorique ainsi que l’atelier de gravure sur pierre du mercredi ! .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

English : Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide

Enjoy one of the last visits of the year to the Grottes du Pape archaeological site. Accompanied by a guide, discover this site occupied for over 30,000 years. Meet at the PréhistoSite reception desk, then follow the guide by car to the caves.

German : Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide

Genießen Sie einen der letzten Besuche des Jahres in der archäologischen Stätte der Grottes du Pape. Entdecken Sie in Begleitung eines Führers oder einer Führerin diese Stätte, die über 30 000 Jahre lang besiedelt war. Treffen Sie sich am Empfang der PréhistoSite und folgen Sie dem Führer im Auto bis zu den Höhlen.

Italiano :

Godetevi una delle ultime visite dell’anno al sito archeologico delle Grottes du Pape. Accompagnati da una guida, scoprite questo sito occupato da oltre 30.000 anni. Ritrovo alla reception di PréhistoSite, poi seguite la guida in auto fino alle grotte.

Espanol : Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide

Disfrute de una de las últimas visitas del año al yacimiento arqueológico de las Grottes du Pape. Acompañado por un guía, descubra este yacimiento ocupado desde hace más de 30.000 años. Reúnase en la recepción de PréhistoSite y, a continuación, siga al guía en coche hasta las grutas.

L’événement Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide Brassempouy a été mis à jour le 2025-10-06 par Landes Chalosse