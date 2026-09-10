Visite du site archéologique des grottes du Pape – En randonnée via le sentier des grottes, PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy

Informations pratiques

Visite du site archéologique des grottes du Pape – En randonnée via le sentier des grottes Dimanche 20 septembre, 09h30 PréhistoSite de Brassempouy Landes

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Suivez le guide sur le sentier des grottes et remontez le temps, jusqu’à la Préhistoire !

Découvrez l’histoire de l’occupation des grottes et profitez d’une balade à travers la campagne verdoyante de la Chalosse.

La randonnée s’effectue sur des sentiers naturels, prévoir des chaussures de randonnée et un pantalon (hautes herbes). Bonne condition physique exigée. Distance totale parcourue : 7km. Réservation obligatoire. Non accessible aux PMR.

Tarif spécial : 11,00 € pour toutes et tous

PréhistoSite de Brassempouy 404 Rue du Musée, 40330 Brassempouy, France Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558892173 https://www.prehistoire-brassempouy.fr Le site est réputé pour ses statuettes féminines d’époque gravetienne, représentatives du paléolithique. Les fouilles menées de 1981 à 2004 ont mise au jour l’existence d’autres cavités participant du même réseau que la grotte du Pape. Elles renferment des niveaux d’occupation datant de la première moitié du paléolithique supérieur. Des éléments de parure, de l’industrie en os et bois de cervidé ainsi que quelques restes humains ont été révélés au cours des fouilles. Le site est un témoignage important des premières expressions cultuelles des hommes modernes en Europe occidentale. Véritable témoignage des niveaux d’occupation du paléolithique supérieur, la parcelle WK 36 est le siège d’un chainon historique. Son importance est à la fois patrimoniale et scientifique. Cette parcelle englobe d’autres cavités (grotte des Hyènes, abri Dubalen, galerie du Mégacéros) qui font partie du même réseau que la grotte du Pape. Occupations de la première moitié du Paléolithique supérieur pour l’ensemble des cavités. Occupations pour la seconde moitié du Paléolithique supérieur pour la grotte du Pape. Les collections archéologiques issues des fouilles de 1981 à 2004 sont actuellement déposées au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Suivez le guide sur le sentier des grottes et remontez le temps, jusqu’à la Préhistoire !

©PréhistoSite