Visite du site archéologique des grottes du Pape Randonnée PréhistoSite Brassempouy

Visite du site archéologique des grottes du Pape Randonnée

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Rdv à 9h15 à l’accueil du PréhistoS

Suivez le guide et remontez le temps en parcourant le sentier des grottes à travers la campagne chalossaise.

Découvrez l’évolution du paysage, de la faune et de la flore au fil de votre parcours qui vous mènera jusqu’aux grottes occupées durant près de 30 000 ans.

Vous découvrirez le lieu de découverte de la célèbre Dame à la capuche et l’histoire de ce site depuis la Préhistoire.

Rdv à 9h15 à l’accueil du PréhistoSite

ATTENTION

VISITE NÉCESSITANT UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Tenue adaptée pantalons (tiques) et chaussures de randonnée

Le billet pour la visite du site archéologique vous donne accès à la visite du musée et de l’ArchéoParc .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

English :

Follow the guide and step back in time as you follow the cave trail through the Chalossaise countryside.

Discover the evolution of the landscape, flora and fauna as you make your way to the caves that have been occupied for almost 30,000 years.

Meet at 9:15 am at the PréhistoS reception desk

