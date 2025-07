VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE Lattes

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-07-21

fin : 2025-08-11

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Entrez dans la cité antique de Lattara et laissez-vous guider.

Un médiateur culturel vous partagera les découvertes passées et actuelles à travers une déambulation au cœur des vestiges du site archéologique.

Vous pourrez également appréhender l’architecture en terre crue des maisons grâce à la visite du chantier expérimental de reconstitution d’une maison gauloise.

RDV Musée Henri Prades

390, route de Pérols, Lattes

Règlement sur place

Réservation conseillée au 04.99.54.78.20

Plein 6 € .

+33 4 99 54 78 20

English :

Enter the ancient city of Lattara and let yourself be guided.

German :

Betreten Sie die antike Stadt Lattara und lassen Sie sich führen.

Italiano :

Entrate nell’antica città di Lattara e lasciatevi guidare.

Espanol :

Entre en la antigua ciudad de Lattara y déjese guiar.

