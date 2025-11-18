Visite du site CO TE NOR CO TE NOR Vimoutiers

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:30:00+01:00

COTENOR est un atlier de confection de matériel de camping (vêtements, acessoires) et de retouches situé sur la ZA de Vimoutiers.

L’atelier compte une quinzaine de salariés, principalement dans la confection spécifique de matériel de camping (capes de pluies housses snowbord ou de ski…).

activité liée : couture, gestion de commande en flux tendu.

La viste s’effectuera par groupe

CO TE NOR rue des pommiers vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne Normandie
cotenor@auvieuxcampeur.fr

VISITE d’un atelier de confection (et retouches) visite atelier