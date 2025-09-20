Visite du site de la cale du port à Niort Niort

Visite du site de la cale du port à Niort

1 Quai de Belle-Île Niort Deux-Sèvres

Gratuit

Ce lieu stratégique abrite notamment la gestion du Domaine Public Fluvial (navigation, occupation domaniale et pêche), le pilotage du télécontrôle des barrages et des écluses, ainsi que le bureau d’étude de l’IIBSN.

De novembre 2023 à octobre 2024, les bureaux ont fait l’objet de travaux de rénovation.

Les visiteurs pourront découvrir la salle de télégestion où une explication leur sera donnée sur la gestion de l’eau.

Gratuit. Réservation obligatoire. Plusieurs créneaux disponibles avec un maximum de 8 personnes par créneau. .

1 Quai de Belle-Île Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

