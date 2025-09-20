Visite du site de la cale du port Quai de Belle Île Niort

Visite du site de la cale du port Quai de Belle Île Niort samedi 20 septembre 2025.

Visite du site de la cale du port Samedi 20 septembre, 10h00 Quai de Belle Île Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire. Plusieurs créneaux disponibles avec un maximum de 8 personnes par créneau.

Ce lieu stratégique abrite notamment la gestion du Domaine Public Fluvial (navigation, occupation domaniale et pêche), le pilotage du télécontrôle des barrages et des écluses, ainsi que le bureau d’étude de l’IIBSN.

De novembre 2023 à octobre 2024, les bureaux ont fait l’objet de travaux de rénovation.

Les visiteurs pourront découvrir la salle de télégestion où une explication leur sera donnée sur la gestion de l’eau.

Quai de Belle Île 2 Quai de Belle Île, 79000 Niort Niort 79000 Quatre Vents Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

