Visite du site de Marseille Blancarde du Technicentre SNCF TER SUD Technicentre SNCF PACA Marseille

Visite du site de Marseille Blancarde du Technicentre SNCF TER SUD Jeudi 20 novembre, 08h30 Technicentre SNCF PACA Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

Agent Mouvement, Agent de maintenance, Gestionnaire opérationnel, Responsable Logistique, Responsable sécurité, et bien d’autres encore…. Un Technicentre est riche en métiers très différents et complémentaires.

C’est toute une équipe qui s’affaire chaque jour pour s’assurer que les rames soient bien entretenues et permettent aux voyageurs du TER SUD de prendre le train en toute sécurité.

2 demi-journées sont proposées à 2 lycées de la Région pour permettre à quelques élèves de visiter ce site en plein coeur de Marseille !

Technicentre SNCF PACA 38 Traverse de la Trévaresse, Marseille Marseille 13012 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez les différents métiers du Technicentre SNCF TER SUD, centre de maintenance du matériel roulant, et ses installations très variées ! Patrimoine industriel Industrie ferroviaire

