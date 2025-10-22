Visite du site de production de spiruline La Salamandre, à Pranzac Chez Mono Pranzac

Visite du site de production de spiruline La Salamandre, à Pranzac

Chez Mono 6 chemin de Sardrillon Pranzac Charente

Dans le cadre des INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, découvrez un site de production de spiruline à Pranzac.
Chez Mono 6 chemin de Sardrillon Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 

English :

As part of the INSTANTS program at La Rochefoucauld Porte du Périgord, discover a spirulina production site in Pranzac.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der INSTANTS von La Rochefoucauld Porte du Périgord eine Produktionsstätte für Spirulina in Pranzac.

Italiano :

Nell’ambito del programma INSTANTS di La Rochefoucauld Porte du Périgord, scoprite un sito di produzione di spirulina a Pranzac.

Espanol :

En el marco del programa INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, descubra un centro de producción de espirulina en Pranzac.

