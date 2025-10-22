Visite du site de production de spiruline La Salamandre, à Pranzac Chez Mono Pranzac
Chez Mono 6 chemin de Sardrillon Pranzac Charente
Dans le cadre des INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, découvrez un site de production de spiruline à Pranzac.
Chez Mono 6 chemin de Sardrillon Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45
English :
As part of the INSTANTS program at La Rochefoucauld Porte du Périgord, discover a spirulina production site in Pranzac.
German :
Entdecken Sie im Rahmen der INSTANTS von La Rochefoucauld Porte du Périgord eine Produktionsstätte für Spirulina in Pranzac.
Italiano :
Nell’ambito del programma INSTANTS di La Rochefoucauld Porte du Périgord, scoprite un sito di produzione di spirulina a Pranzac.
Espanol :
En el marco del programa INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, descubra un centro de producción de espirulina en Pranzac.
