Visite du site de production L’Oréal La-Roche-Posay La Roche-Posay

Visite du site de production L’Oréal La-Roche-Posay

86270 La Roche Posay La Roche-Posay Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

**Découverte du site de production historique de la marque La Roche Posay !**

Depuis 50 ans, des équipes engagées pour servir des produits toujours plus innovants et éco-responsables.

Visite de l’usine et projection du Documentaire primé « Scars of Life » ou l’impact des cicatrices visibles et invisibles. .

86270 La Roche Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

