Visite du site de production L’Oréal La-Roche-Posay La Roche-Posay

Visite du site de production L'Oréal La-Roche-Posay
Visite du site de production L’Oréal La-Roche-Posay
86270 La Roche Posay, Vienne
Début : 2025-09-20
Fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
**Découverte du site de production historique de la marque La Roche Posay !**
Depuis 50 ans, des équipes engagées pour servir des produits toujours plus innovants et éco-responsables.
Visite de l’usine et projection du Documentaire primé « Scars of Life » ou l’impact des cicatrices visibles et invisibles. .
