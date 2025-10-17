Visite du site de Sabourin ENSA Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

Visite du site de Sabourin Vendredi 17 octobre, 09h00, 14h00 ENSA Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T11:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T16:00:00

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le bâtiment à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème. La visite d’environ 2 h 00, sera commentée par un architecte du CAUE 63. Un livret illustré et ludique, comportant une quinzaine de questions, sera fourni à chaque jeune pour l’accompagner et l’aider à comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu et des évolutions qu’il a subies entre le XXe et le XXIe siècle. Les enseignants pourront également se servir du livret comme d’un tremplin pour développer certains thèmes.

Les objectifs pédagogiques sont principalement :

Apprendre à observer, développer sa curiosité.

Découvrir l’histoire d’un lieu et comprendre ses fonctions.

Découvrir l’architecture (en particulier celle du XX et XXIe siècle) et le travail de l’architecte (et de l’étudiant en architecture)

Conforter ses connaissances en architecture : détails, matériaux, structure, fonction, tendances…

Comprendre son environnement : notion de paysage, organisation de la ville…

À l’issue de la visite, une affiche A3 montrant le bâtiment (affiche issue de l’exposition Archi XX-XXI) sera remise à chaque jeune pour qu’il puisse témoigner de ses découvertes architecturales à la maison.

Vous pouvez vous pré-inscrire à cette visite en nous contactant au 04 73 42 21 20 ou par mail à contact@caue63.com

Site Internet : www.caue63.com

ENSA Clermont-Ferrand 85 rue du Docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 42 21 20 contact@caue63.com L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) est l'une des 20 écoles d'architecture françaises dépendant du ministère de la Culture. À la fois très ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde, l'ENSACF offre à ses étudiants, plus qu'un lieu d'apprentissage, un lieu de questionnement sur leur futur métier, dans un cadre exceptionnel. Fondée en 1970, l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand était installée en centre-ville avant de prendre ses quartiers, en juillet 2015, dans l'ancien hôpital Sabourin, situé sur les Côtes de Chanturgue. Le bâtiment a été transformé et adapté à ses nouvelles fonctions par le cabinet d'architectes Dubesset-Lyon.

© Romain Blanchi