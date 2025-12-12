VISITE DU SITE DES BRIEULLES Route de Lusanger Treffieux

VISITE DU SITE DES BRIEULLES

Route de Lusanger Déchetterie des Brieulles Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-02-19 2026-03-11 2026-04-16 2026-05-05

Cette visite vous permettra de découvrir le cheminement d’un déchet après l’avoir mis dans votre poubelle. Où va-t-il ? Que devient-il ?

Dans le cadre des activités du centre de traitement des déchets des Brieulles à Treffieux, le SMCNA organise des visites du site afin de découvrir le cheminement d’un déchet ménager de sa collecte au traitement/recyclage. C’est ainsi que vous découvrirez

– l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) pour les ordures ménagères résiduelles (OMR) et les encombrants de déchetteries

– le centre de tri des emballages ménagers, pour la séparation des différentes catégories de produits

– la déchetterie

Tout public

Gratuit

Sur inscription .

+33 2 40 79 49 84

English :

This visit will allow you to discover the path of a waste after having put it in your trash can. Where does it go? What happens to it?

