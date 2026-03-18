Visite du site du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré

Visite du site du Vieux Poitiers

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

L’association pour la sauvegarde de Vieux-Poitiers propose des balades découvertes du site Gallo-romain avec visite d’une exposition permanente de vues aériennes, moulages, objets antiques…

**A noter dans vos agendas Journées de l’archéologie les 13 et 14 juin.** .

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 24 02 sitegalloromaindenaintre@orange.fr

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English : Visite du site du Vieux Poitiers

L’événement Visite du site du Vieux Poitiers Naintré a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne