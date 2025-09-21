Visite du site Duralex Duralex SCOP SA La Chapelle-Saint-Mesmin

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T10:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette année la SCOP Duralex ouvre les portes de sa verrerie aux visiteurs avec au programme : Un circuit pour découvrir la chaine de production, des points d’animations tenus par le personnel avec de la manipulation, un échange question/réponse et des jeux.

Pour accéder au site les règles sont :

S’inscrire sur : https://ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com/

Présenter une pièce d’identité pour enregistrement à l’accueil, obligatoire.

Tenue vestimentaire obligatoire : Tenue de ville avec les bras couverts jusqu’aux poignets et les jambes jusqu’en dessous des chevilles couvertes.

Sont non autorisés les :

– Fauteuils roulants, béquilles et canes

– Femmes enceintes de plus de 3 mois

– Enfants de moins de 11 ans

L’entrée sera refusée à tous visiteurs ne respectant pas ces consignes.

Duralex SCOP SA 7 Rue du Petit Bois, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

