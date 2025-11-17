VISITE DU SITE & ECHANGES AVEC DES PROFESSIONNELS BIC Conté Samer

09h15 BIC Conté Pas-de-Calais

Début : 2025-11-17T09:15:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:15:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

Accueil de 24 lycéens et de 4 accompagnants afin de visiter nos zones de production et services supports puis échanges avec des Professionnels sur leurs parcours et métiers et l’après-midi rencontres avec des apprentis.

BIC Conté rue de Carly 62830 SAMER Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Accueil d’une classe de 3ème préparatoire aux métiers – Lycée Professeur Clerc – Outreau (62)