visite du site en autonomie et vente de cassaves La Savane des Esclaves Les Trois-Îlets

visite du site en autonomie et vente de cassaves Samedi 20 septembre, 09h00 La Savane des Esclaves

DEMI TARIF: 6€/adulte, 4€/ado et étudiant, 2,50€/enf de 3 a 12 ans

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Visite en autonomie des différents espaces: Video dans l’espace Musée, Place Romain et Rue Case-Nègres, village créole, jardin médicial et Village Kalinago

vente de CASSAVES (galettes de manioc) de 10H a 13H

DEMI TARIF pour les Journées du Patrimoine

La Savane des Esclaves Quartier La Ferme, Les Trois-Ilets Les Trois-Îlets 97229 Thomas Martinique 0596 68 33 91 http://www.lasavanedesesclaves.fr Retour vers le passé et visite libre d’un village antan lontan reconstitué retraçant l’histoire de l’esclavage avec ses cases traditionnelles, ses plantes médicinales et son jardin créole. Dans le sens Rivière–Salée – Les Trois-Ilets (D7), à l’entrée des Trois-Ilets, deuxième à gauche après la station service.

la savane des esclaves