Visite du site historique du Collège de France Collège de France Paris

Visite du site historique du Collège de France 20 et 21 septembre Collège de France Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 20 et 21 septembre 2025, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un circuit de visite exceptionnel sur ses deux sites au cœur du Quartier latin. Cet itinéraire vous permettra d’apprécier la richesse et la diversité du patrimoine comme des missions d’un établissement illustre, voué depuis cinq siècles au progrès des connaissances.

Sur le site Marcelin Berthelot, la salle d’assemblée du Collège de France, où se tiennent les délibérations solennelles, sera exceptionnellement ouverte à la visite lors de ces journées. Vous pourrez y découvrir un mobilier et une décoration emblématiques de l’institution et y rencontrer les professeurs du Collège de France. L’itinéraire permettra de découvrir également la cour d’honneur et la cour Letarouilly du Collège de France, l’amphithéâtre Marguerite de Navarre, la rotonde art déco du bâtiment de physique-chimie-biologie et la terrasse offrant une magnifique vue sur Paris. Les ouvrages des éditions du Collège de France seront proposés à la vente et dédicacés par leur auteur lors de séances de signature. Différents objets-souvenirs aux couleurs du Collège de France seront disponibles à la boutique éphémère ouverte à cette occasion.

Sur le site Cardinal Lemoine, situé à quelques minutes du site Marcelin Berthelot, il sera possible de découvrir l’Institut des Civilisations. Celui-ci regroupe l’ensemble des chaires, des laboratoires et des bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé et des sociétés étudiées par l’anthropologie et l’ethnologie. Vous pourrez accéder au rez-de-jardin du bâtiment, ainsi qu’aux bibliothèques byzantine et ottomane. Des mini-conférences de 30 minutes seront données par les professeurs du Collège de France, sur inscription préalable, reflétant la variété des domaines et des recherches traitées par les chaires de l’établissement. Une séance de signature de leurs ouvrages sera organisée à l’issue de chacune de leurs mini-conférences.

Un parcours proposé aux enfants, sous la forme d’un livret-jeu, permettra de découvrir l’histoire du Collège de France à la faveur d’énigmes et de questions, sur les deux sites ouverts à la visite.

Programme et conditions d’accès

Deux sites du Collège de France sont ouverts les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h00 à 18h00 : le site Marcelin-Berthelot (11, place Marcelin-Berthelot) et le site Cardinal-Lemoine (52, rue du Cardinal-Lemoine).

Site Marcelin-Berthelot

Circuit en accès libre au sein des espaces du site, incluant notamment la salle d’assemblée du Collège de France et l’accès au toit-terrasse du bâtiment de recherche.

En savoir plus et accéder au détail des activités :https://www.college-de-france.fr/fr/jep2025

Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 44 27 11 47 Le Collège de France, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne gratuitement et sans aucune condition d'inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour mission de favoriser l'approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les connaissances en France et à l'étranger. Il propose, dans ses amphithéâtres et en ligne, près de 1000 cours et conférences chaque année, en accès libre à tous les publics : étudiants, chercheurs ou simples curieux. Les enseignements qui y sont dispensés sont librement disponibles sur son site internet dans des formats variés : captations vidéo des cours réunissant un large corpus de 14 000 contenus, podcasts, publications des éditions du Collège de France… Le Collège de France est membre associé de l'Université PSL.

