Visite du site industriel ferroviaire CAF Usine ferroviaire CAF Reichshoffen

Visite du site industriel ferroviaire CAF Usine ferroviaire CAF Reichshoffen vendredi 19 septembre 2025.

Visite du site industriel ferroviaire CAF Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Usine ferroviaire CAF European Collectivity of Alsace

Sur réservation uniquement, groupes limités à 30 personnes. Équipements de sécurité fournis sur place. Beaucoup de marche à prévoir. Réservée aux visiteurs majeurs uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Embarquez au cœur d’un haut-lieu ferroviaire historique avec des bâtiments industriels caractéristiques du XIXe siècle et découvrez l’usine CAF où sont produits depuis près de 200 ans des trains. Participez à une visite guidée encadrée des bâtiments, ateliers de fabrication, avec des consignes de visite très strictes nécessaires dans un site industriel actif.

Inscription avant le 18 septembre 12h.

Usine ferroviaire CAF 6 rue de Strasbourg, 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Reichshoffen European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-site-industriel-ferroviaire-caf-de-reichshoffen »}] « Ancien site industriel de De Dietrich Ferroviaire, puis d’Alstom, l’usine ferroviaire CAF s’inscrit dans l’épopée industrielle séculaire du Pays de Niederbronn-les-Bains. Active dès la fin du XVIIIe siècle, elle allie aujourd’hui des bâtiments industriels anciens à une technologie de pointe. Le site de l’usine CAF illustre plus de 200 ans de construction ferroviaire française exportée dans le monde entier.

Embarquez au cœur d’un haut-lieu ferroviaire historique avec des bâtiments industriels caractéristiques du XIXe siècle et découvrez l’usine CAF où sont produits depuis près de 200 ans des trains. à…

© Siméon Levaillant