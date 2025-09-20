Visite du site Le Devoir, au collège Saint-Charles Collège Saint-Charles, site Le Devoir Chalon-sur-Saône

Visite du site Le Devoir, au collège Saint-Charles Collège Saint-Charles, site Le Devoir Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Visite du site Le Devoir, au collège Saint-Charles Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Collège Saint-Charles, site Le Devoir Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles menées par des élèves de l’établissement et leurs enseignants, dans le cadre du projet « À vous d’inventer la ville, Saint-Jean-des-Vignes, panneaux informatifs sur l’histoire des collèges Saint-Dominique et Le Devoir réalisés par les collégiens ». Des départs de visites sont prévus à 14h, 15h et 16h.

Collège Saint-Charles, site Le Devoir Chemin du Pensionnat, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Le collège Saint-Charles est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État. Il est né à la rentrée 2021 de la fusion des deux collèges de l’ensemble scolaire Saint-Charles : Le Devoir et Saint-Dominique. Il a la particularité de fonctionner sur deux sites différents avec des propositions spécifiques issue de l’histoire de chacun.

L’école Le Devoir a été créée en 1854 par le curé de Saint-Jean-des-Vignes, et a vu son essor grâce à sœur Marie-Fabien Roux. D’abord appelée école Sainte-Marie, elle tire ensuite son nom, en 1912, de la mission des sœurs : « le devoir d’aider à réussir ».

Le site du Devoir accueille environ 380 élèves répartis dans 15 classes de la 6e à la 3e.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles menées par des élèves de l’établissement et leurs enseignants, dans le cadre du projet « À vous la sur…

© Collège Saint-Charles