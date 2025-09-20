Visite du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Issendolus

Visite du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Issendolus samedi 20 septembre 2025.

Visite du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu 20 et 21 septembre Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Lot

Parking route de Gramat à 200 mètres du site. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Visite commentée de l’ancienne ferme de Gabaudet (Issendolus) qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet de réhabilitation pour devenir un site mémoriel.

De la ferme sur le causse au haut lieu de Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, le conférencier retracera les moments clef de ce pan de notre histoire contemporaine.

Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Gabaudet, 46500 Issendolus Issendolus 46500 Lot Occitanie https://www.grand-figeac.fr/le-site-memoriel-de-gabaudet-donnadieu/ Le 8 juin 1944, la ferme de Gabaudet, alors important centre de rassemblement des maquisards lotois, subissait l’attaque d’un détachement de la division SS Das Reich. Le site, non reconstruit après la guerre, témoigne encore de cette destruction. Il fait aujourd’hui l’objet d’un projet d’aménagement porté par le Grand-Figeac. Parking à proximité. Site non équipé de point sanitaire.

Visite commentée de l’ancienne ferme de Gabaudet (Issendolus) qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet de réhabilitation pour devenir un site mémoriel.

© Musée de la résistance de Cahors