Visite du site Saint-Dominique, au collège Saint-Charles Collège Saint-Charles, site Saint-Dominique Chalon-sur-Saône

Visite du site Saint-Dominique, au collège Saint-Charles Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Collège Saint-Charles, site Saint-Dominique Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles menées par des élèves de l’établissement et leurs enseignants, dans le cadre du projet « À vous d’inventer la ville, Saint-Jean-des-Vignes, panneaux informatifs sur l’histoire des collèges Saint-Dominique et le Devoir réalisés par les collégiens ». Des départs de visites sont prévus à 14h, 15h et 16h.

Collège Saint-Charles, site Saint-Dominique 20 avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Le collège Saint-Charles est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État. Il est né à la rentrée 2021 de la fusion des deux collèges de l’ensemble scolaire Saint-Charles : le Devoir et Saint-Dominique. Il a la particularité de fonctionner sur deux sites différents avec des propositions spécifiques issues de l’histoire de chacun.

C’est en 1621 que les dominicaines s’installent à Chalon-sur-Saône afin d’accomplir une mission d’éducation. En 1844, elles intègrent les bâtiments actuels de l’avenue de Paris et accueillent des jeunes filles en internat. Ce n’est qu’à partir de la moitié du XXe siècle que le collège devient mixte.

Le site de Saint-Dominique accueille environ 500 élèves répartis dans 17 classes de la 6e à la 3e.

© Archives municipales de Chalon-sur-Saône