Visite du site troglodytique Journées Européennes du Patrimoine Départ devant la Mairie Châteauneuf-sur-Isère

Départ devant la Mairie 6 rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Châteauneuf Histoire et patrimoine vous invite à (re)découvrir le site troglodytique du village à travers une visite guidée.
Une belle occasion de plonger dans l’histoire locale.
Départ devant la Mairie 6 rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 85 46 01 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com
English :
Châteauneuf Histoire et Patrimoine invites you to (re)discover the village’s troglodyte site on a guided tour.
A great opportunity to delve into local history.
German :
Châteauneuf Histoire et patrimoine lädt Sie ein, die Höhlenwohnungen des Dorfes im Rahmen einer geführten Besichtigung (wieder) zu entdecken.
Eine gute Gelegenheit, um in die lokale Geschichte einzutauchen.
Italiano :
Châteauneuf Histoire et Patrimoine vi invita a (ri)scoprire il sito troglodita del villaggio con una visita guidata.
Una grande opportunità per approfondire la storia locale.
Espanol :
Châteauneuf Histoire et Patrimoine le invita a (re)descubrir el yacimiento troglodita del pueblo en una visita guiada.
Una gran oportunidad para profundizar en la historia local.
