Visite du site troglodytique Journées Européennes du Patrimoine Départ devant la Mairie Châteauneuf-sur-Isère

Visite du site troglodytique Journées Européennes du Patrimoine Départ devant la Mairie Châteauneuf-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite du site troglodytique Journées Européennes du Patrimoine

Départ devant la Mairie 6 rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Châteauneuf Histoire et patrimoine vous invite à (re)découvrir le site troglodytique du village à travers une visite guidée.

Une belle occasion de plonger dans l’histoire locale.

.

Départ devant la Mairie 6 rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 85 46 01 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

English :

Châteauneuf Histoire et Patrimoine invites you to (re)discover the village’s troglodyte site on a guided tour.

A great opportunity to delve into local history.

German :

Châteauneuf Histoire et patrimoine lädt Sie ein, die Höhlenwohnungen des Dorfes im Rahmen einer geführten Besichtigung (wieder) zu entdecken.

Eine gute Gelegenheit, um in die lokale Geschichte einzutauchen.

Italiano :

Châteauneuf Histoire et Patrimoine vi invita a (ri)scoprire il sito troglodita del villaggio con una visita guidata.

Una grande opportunità per approfondire la storia locale.

Espanol :

Châteauneuf Histoire et Patrimoine le invita a (re)descubrir el yacimiento troglodita del pueblo en una visita guiada.

Una gran oportunidad para profundizar en la historia local.

L’événement Visite du site troglodytique Journées Européennes du Patrimoine Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme