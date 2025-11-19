Visite du site VERESCENCE SOMME avec des étudiants en Terminale STI2D du lycée Boucher de Perthes Verescence Somme Abbeville

Visite du site VERESCENCE SOMME avec des étudiants en Terminale STI2D du lycée Boucher de Perthes Mercredi 19 novembre, 09h00 Verescence Somme Somme

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, l’entreprise Verescence Somme ouvrira ses portes aux étudiants en Terminale STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) du lycée Boucher de Perthes.

Le déroulé de l’événement :

• Une présentation de Verescence et de ses métiers ;

• Une visite des installations industrielles pour découvrir les techniques de parachèvement de flacons en verre pour l’industrie parfumerie-cosmétique ;

• Une session d’échanges avec les experts du Groupe.

Verescence Somme ZI, 9 Rte de Vauchelles, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Découverte des techniques de parachèvement de flacons en verre pour l’industrie parfumerie-cosmétique Verre Flaconnage

Verescence