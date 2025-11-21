Visite du site VERESCENCE SOMME avec les élèves du collège Millevoye d’Abbeville Verescence Somme Abbeville

Visite du site VERESCENCE SOMME avec les élèves du collège Millevoye d’Abbeville Vendredi 21 novembre, 09h00 Verescence Somme Somme

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, l’entreprise Verescence Somme ouvrira ses portes aux élèves du collège Millevoye d’Abbeville.

Le déroulé de l’événement :

• Une présentation de Verescence et de ses métiers ;

• Une visite des installations industrielles pour découvrir les techniques de parachèvement de flacons en verre pour l’industrie parfumerie-cosmétique ;

• Une session d’échanges avec les experts du Groupe.

Verescence Somme ZI, 9 Rte de Vauchelles, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

