Visite du site VERESCENCE SOMME avec les élèves du collège Ponthieu d’Abbeville Verescence Somme Abbeville
Visite du site VERESCENCE SOMME avec les élèves du collège Ponthieu d’Abbeville Verescence Somme Abbeville jeudi 20 novembre 2025.
Visite du site VERESCENCE SOMME avec les élèves du collège Ponthieu d’Abbeville Jeudi 20 novembre, 09h00 Verescence Somme Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
À l’occasion de la Semaine de l’industrie, l’entreprise Verescence Somme ouvrira ses portes aux élèves du collège Ponthieu d’Abbeville.
Le déroulé de l’événement :
• Une présentation de Verescence et de ses métiers ;
• Une visite des installations industrielles pour découvrir les techniques de parachèvement de flacons en verre pour l’industrie parfumerie-cosmétique ;
• Une session d’échanges avec les experts du Groupe.
Verescence Somme ZI, 9 Rte de Vauchelles, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
Découverte des techniques de parachèvement de flacons en verre pour l’industrie parfumerie-cosmétique Flaconnage Luxe
Verescence