Visite du square des Batignolles au Parc Martin Luther King square des Batignolles paris jeudi 23 octobre 2025.

23/10/25 10h30 Du square des Batignolles au

Parc Martin Luther King

Le square

des Batignolles, réalisé par Adolphe Alphand, est un héritage du XIXe siècle.

Légèrement vallonné et marqué par des lignes sinueuses, il accueille des arbres

remarquables. Ce sont des hôtes de qualité pour les oiseaux et les insectes qui

y trouvent gîte et nourriture. Des massifs de plantes saisonnières agrémentent

les pelouses. La visite se poursuit au parc Clichy Batignolles

Martin-Luther-King. Ce parc du XXIe siècle est le centre névralgique de ce

quartier moderne. Jacqueline Osty, paysagiste renommée, a structuré ce parc

autour de 3 thèmes : les saisons, le sport et l’eau. Verger, jardins partagés,

pelouses, espaces boisés, bassins végétalisés offrent une diversité de milieu

où la nature sauvage peut se déployer.

Rendez-vous :

à l’angle de la place Charles Fillion et rue Cardinet / Métro Pont Cardinet

Conjuguer jardin hérité du Second Empire et parc urbain du XXIème siècle.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

square des Batignolles à l'angle de la place Charles Fillion et rue Cardinet 75017

