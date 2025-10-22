Visite du Stade Aquatique Stade Aquatique Douarnenez

Visite du Stade Aquatique Stade Aquatique Douarnenez mercredi 22 octobre 2025.

Visite du Stade Aquatique

Stade Aquatique 2 Rond Point de Brehuel Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

UN ÉQUIPEMENT ÉCO-CONSTRUIT Le Stade aquatique s’inscrit plus largement, avec la Salle multisports, dans les grandes lignes du projet de la Plaine des Sports. Économies d’énergie • Isolation thermique par l’extérieur, • Eclairage naturel favorisé et réduction des consommations au travers de technologies innovantes et pérennes (Eclairage LED , Moteurs haut rendement), • Récupération de la chaleur des eaux usées des douches. Gestion et traitement de l’eau • Réduction de la consommation avec des robinetteries hydro-économes -50%, la filtration des bassins avec des billes de verre et une récupération des eaux de pluie pour les WC. Développement de la filière locale bois • Valorisation de la filière bois avec l’utilisation d’une chaufferie bois qui permet de moduler et d’adapter les besoins énergétiques, de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre et d’alimenter la Salle multisports par un réseau de chaleur. Confort des usagers • Réduction des chloramines, • Gestion optimale de l’hygrothermie, • Gestion différenciée de la température par espace

Don possible au profit de la snsm lors de la réservation. 1 don = 1 place .

Stade Aquatique 2 Rond Point de Brehuel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du Stade Aquatique Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ