Visite du Stade Aquatique Stade Aquatique Douarnenez

Stade Aquatique 2 Rond Point de Brehuel Douarnenez Finistère
Début : 2025-10-22 10:30:00
2025-10-22
UN ÉQUIPEMENT ÉCO-CONSTRUIT Le Stade aquatique s’inscrit plus largement, avec la Salle multisports, dans les grandes lignes du projet de la Plaine des Sports. Économies d’énergie • Isolation thermique par l’extérieur, • Eclairage naturel favorisé et réduction des consommations au travers de technologies innovantes et pérennes (Eclairage LED , Moteurs haut rendement), • Récupération de la chaleur des eaux usées des douches. Gestion et traitement de l’eau • Réduction de la consommation avec des robinetteries hydro-économes -50%, la filtration des bassins avec des billes de verre et une récupération des eaux de pluie pour les WC. Développement de la filière locale bois • Valorisation de la filière bois avec l’utilisation d’une chaufferie bois qui permet de moduler et d’adapter les besoins énergétiques, de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre et d’alimenter la Salle multisports par un réseau de chaleur. Confort des usagers • Réduction des chloramines, • Gestion optimale de l’hygrothermie, • Gestion différenciée de la température par espace
Don possible au profit de la snsm lors de la réservation. 1 don = 1 place .
Stade Aquatique 2 Rond Point de Brehuel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
