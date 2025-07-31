VISITE DU (SUPER) JARDIN DE MAMIE ROSE Riols

VISITE DU (SUPER) JARDIN DE MAMIE ROSE Riols jeudi 31 juillet 2025.

VISITE DU (SUPER) JARDIN DE MAMIE ROSE

Route de la Vignole Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-28

Visitez et découvrez le fabuleux jardin potager de Jean Aribaud!

Un Moment privilégié pour les amateurs de jardinages (et ceux qui veulent découvrir un personnage et un lieu exceptionnel).

Jean Aribaud ne pensait pas avoir la fibre du jardinier. C’est à force de regarder les anciens entretenir leurs potagers et soucieux de la qualité de vie en générale qu’il s’y met à l’aube de sa retraite. Il a obtenu des récompenses (grand prix au concours national des jardins potagers en 2015, prix 2019 du concours Jardiner autrement) et est désormais reconnu dans le monde des professionnels.

Régulièrement sollicité par les médias il partage son intéretpour les oyas. Ce système d’arrosage autonome et écologique, permet d’irriguer lentement vos fruits et légumes du potager ainsi que vos fleurs et plantes d’intérieur. Cette poterie, Jean vous explique comment fonctionne cette jarre en terre cuite 100% naturelle et biodégradable, aux propriétés particulières. Cet adepte des oyas en a mis partout dans son jardin autour des légumes du potager, des fleurs dans les massifs ou encore près des arbres fruitiers. .

Route de la Vignole Riols 34220 Hérault Occitanie

English :

Visit and discover the fabulous vegetable garden of Jean Aribaud!

A privileged moment for the amateurs of gardening (and those who want to discover a character and an exceptional place).

German :

Besuchen und entdecken Sie den fabelhaften Gemüsegarten von Jean Aribaud!

Ein besonderer Moment für Gartenliebhaber (und für diejenigen, die eine außergewöhnliche Person und einen außergewöhnlichen Ort kennenlernen möchten).

Italiano :

Visitate e scoprite il favoloso orto di Jean Aribaud!

Un momento speciale per gli appassionati di giardinaggio (e per chi vuole scoprire una persona e un luogo eccezionali).

Espanol :

¡Visite y descubra el fabuloso huerto de Jean Aribaud!

Un momento especial para los aficionados a la jardinería (y los que quieran descubrir a una persona y un lugar excepcionales).

L’événement VISITE DU (SUPER) JARDIN DE MAMIE ROSE Riols a été mis à jour le 2025-08-06 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC