VISITE DU TECHNICENTRE SNCF Tergnier – Agence CHAUNY Tergnier

VISITE DU TECHNICENTRE SNCF Mardi 18 novembre, 08h00 Tergnier – Agence CHAUNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T10:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T10:00:00

LE TECHNICENTRE SNCF ouvre ses portes ! venez visiter les ateliers Vous devez vous présentez avec des CHAUSSURES DE SECURITE (obligatoire pour la visite du site)

Visite en groupe Vous pourrez transmettre votre CV à la fin de la visite

Tergnier – Agence CHAUNY 02700 Tergnier Tergnier 02700 Quessy Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514689 »}]

LE TECHNICENTRE SNCF ouvre ses portes ! venez visiter les ateliers Vous devez vous présentez avec des CHAUSSURES DE SECURITE (obligatoire pour la visite du site) La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution