Visite du temple de Saint-Pargoire Temple de Saint-Pargoire Saint-Pargoire

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation du temple, de a paroisse Coeur d’Hérault, du protestantisme et de l’organisation des églises issues de la Réforme.

Le temple appartient à l’Église Protestante Unie Coeur d’Hérault, regroupant depuis 2013 l’Église Réformée et l’Église Luthérienne, mais elle héberge aussi l’Église anglicane All Saint Church in the Hérault.

Temple de Saint-Pargoire Avenue de la gare Saint-Pargoire, 34230 Saint-Pargoire Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie 06 18 48 17 06 https://centre-herault.epudf.org/ https://www.facebook.com/egliseprotestanteherault Le temple protestant, érigé en 1830, a récemment fait l’objet d’une rénovation. Nous vous offrons désormais l’opportunité de le découvrir lors d’une visite spéciale, au cours de laquelle nous mettrons en avant ses caractéristiques uniques propres aux temples protestants. Ce lieu sera exceptionnellement ouvert le samedi et le dimanche, de 14h à 18h. Parking au bout de la rue.

